Пэрис Хилтон выходит замуж

Звезда сказала «да» своему бойфренду

Американская селебрити Пэрис Хилтон заручилась! О том, что девушка выйдет замуж стало известно из ее официального Instagram, где она опубликовала трогательный пост.

Оказалось, что предложение Картер Реума сделал Пэрис Хилтон еще накануне Дня святого Валентина, 13 февраля. Однако поклонникам она сообщила об этом только 17 февраля, в свой день рождения.

«Когда ты встречаешь свою родственную душу, ты не просто знаешь об этом. Ты чувствуешь это. Мы с моим любимым вместе с нашего первого свидания. В честь моего дня рождения он организовал путешествие в тропический рай. Когда мы шли по пляжу на ужин, Картер подвел меня к беседке, украшенной цветами, и встал на одно колено. Я сказала да, да навсегда! Нет никого другого, с кем я бы хотела провести вечность », – написала Пэрис.

Фото: Getty Images

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