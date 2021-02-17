Сальма Хайек призналась, что не хотела видеть голого Антонио Бандераса

Селебрити рассказала, как прошли съемки совместных интимных сцен с коллегой

Известные актеры Сальма Хайек и Антонио Бандерас считаются одной из самых горячих экранных пар. Поэтому режиссеры часто зовут сниматься их вместе. Но далеко не все сцены даются актерам просто, в частности эротические. Об этом рассказала сама Сальма Хайек в подкасте Armchair Expert.

Как рассказала сама актриса, самой сексуальной сценой для нее стала совместная с Антонио Бандерасом в фильме «Отчаянные». В нем режиссер не планировал вводить в сюжет чувственных сцен, но этого требовала киностудия, представители которой «заметили химию между коллегами». Сальма должна была появиться перед камерой абсолютно голой, а затем снять с обнаженного Бандераса полотенце. Режиссеру едва удалось успокоить актрису и настроить ее на сцену.

– Я никогда ничего подобного раньше не делала. И поэтому прямо перед началом съемок я начала ныть. Я повторяла, что боюсь. В частности, я боялась Антонио. Он вел себя как настоящий джентльмен, и мы до сих пор близкие друзья! Но он был очень раскованным. Меня пугало, что он запросто мог сыграть эту секс-сцену, и я начинала плакать, а он говорил: «О Боже! Из-за тебя я чувствую себя ужасно», – вспомнила Сальма Хайек.

Оказывается, что актрису волновала реакция ее родных на подобные кадры.

Фото: Getty Images

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