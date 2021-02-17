Круэлла: смотреть официальный трейлер



Disney представили первый трейлер фильма «Круэлла». Главную роль Круэлла де Виль сыграла оскароносная актриса Эмма Стоун.

Круэлла – смотреть трейлер онлайн:

Фильм станет приквелом «101 далматинца», который вышел в 1996 году и где главную роль играла Гленн Клоуз. Он покажет, откуда вообще появилась Круэлла и почему она стала преступницей. Синопсис «Круэллы» гласит: «В 1970-х годах в Лондоне молодая дизайнер Эстелла де Виль становится одержима собачьей шкурой, особенно далматинца, пока в конечном итоге не превращается в безжалостную Круэллу».

Режиссером стал Крейг Гиллеспи. Кроме Эммы Стоун в фильме сыграли Эмма Томпсон, Стэнли Туччи, Джоэл Фрай, Пол Уолтер Хаузер.

Премьера фильма «Круэлла» запланирована на 28 мая 2021 года.

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