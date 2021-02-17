Кит Харингтон впервые стал отцом

В звездной пары сериала «Игра престолов» родился первенец

Актеры Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом пишет издание Daily Mail.

Звездные супруги и их представители также официально подтвердили информацию о пополнении в семье.

Однако, дата рождения, имя и пол ребенка, пока не сообщается. Известно, что Роуз Лесли родила недавно, ведь фотографы уже заметили пару с малышом на прогулке по Лондону.

Напомним, что о беременности актрисы стало известно в сентябре прошлого года. Тогда Роуз Лесли с заметным животиком снялась в фотосессии для британского цифрового издания MAKE. Коллеги по “Игре престолов” встречаются с 2012-го, а в 2018-м они поженились в Шотландии.

Фото: Getty Images

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