Артем Пивоваров – «Кислород»: слушаем ремейк гимна всех влюбленных!

Украинский артист и саундпродюсер Артем Пивоваров решил сделать особенный подарок фанатам. Он представил новое звучание одной из своих самых знаковых работ – песни, которая уже стала гимном влюбленных – всеми любимого «Кислорода». Специально под новую версию на YouTube-канале артиста вышло атмосферное mood video.

Песня «Кислород» вышла 4 года назад в составе альбома «Стихия воды» и сразу закрепила за собой позицию топ-хита, а одноименный клип стал одним из наиболее просматриваемых видео года на Youtube.

– В каждую песню, которую я пишу, независимо от того, какую она наберет популярность и как долго она «проживет», я вкладываю часть своей души, – поделился Артем Пивоваров. – Я верю в абсолютно каждую композицию, но не мне решать какая из них станет «той самой». Это под силу только моим слушателям. У «Кислорода» уже более 20 млн просмотров только на YouTube, она – одна из самых популярных песен, её больше всего ждут на наших концертах. Эту версию мы выпустили 14 февраля для наших слушателей в знак благодарности за такую любовь к этому синглу.

Напомним, что в конце января Артем Пивоваров презентовал свою первую игру «Мои Стихи, Твои Ноты», которая была приурочена к выходу одномерного дебютного мультфильма. Игра уже доступна для скачивания в Apple Store и Google Play.

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