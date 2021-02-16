Как прошел бебишауер Эмили Ратаковски

Беременная модель устроила праздник в честь будущего малыша

14 февраля известная модель Эмили Ратаковски отпраздновала не в романтическом ужине с любимым, а вместе с близкими друзьями. А все потому, что те устроили будущей маме бебишауер.

Праздник стал настоящим сюрпризом для селелебрити. Друзья привели Эмили Ратаковськи на бранч, который превратился в шумную вечеринку по поводу будущего малыша.

Все детали до последнего держали в секрете, в частности локацию – пятизвездочный отель Nomad и тему бебишауеру – космос.

Гостей угощали тостами с скрембл и черной икрой и космическим тортом. Всех одевали в специально изготовленный мерч – толстовки и маски для сна. Также желающим делали тематические тату.

«Лучший день святого Валентина», – написала модель в сети.

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