«Охота на уток» открыта! Театральная премьера в эксклюзивных фото

Культурная жизнь столицы оживает. На выходных в киевском культурном центре Freedom Hall состоялся спектакль «Охота на уток» от режиссера Виталия Малахова.

Это социально-психологическая драма об одиночестве и потерянности в жизни, которую сыграли Роман Халаимов, Сергей Сипливый, Анна Саливанчук, Александр Меламуд и их коллеги.

– «Охота на уток» – это серьезный спектакль. Хотя там и есть юмор, много песен и стихов Александра Меламуда, которые прекрасно туда ложатся, – рассказала Новому каналу актриса Анна Саливанчук. – Моя героиня Верочка – стерва, но искренне влюблена. Она делает не очень хорошие поступки в начале спектакля, потому что любит женатого Зилова, и немного ослепла от этой любви. Всех приглашаю посмотреть!

По сюжету главный герой Зилов, мелкий чиновник провинциальной конторы, просыпается с похмельем после охоты на уток. Его друзья уверены, что он умер, и отправляют прощальный венок. Опохмелившись, Зилов начинает вспоминать события, связанные с людьми, чьи подписи есть на черной ленте.

Как прошел спектакль – смотрите в эксклюзивных фото с театрального события.

Узнать больше:

12 концертов: календарь на 2021 год

Фильмы и сериалы 2021: премьеры весны