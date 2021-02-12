Что произойдет с Самантой в продолжении «Секс в большом городе»?

Директор HBO объяснил отсутствие четвертой подруги

В начале этого года стало известно, что культовый сериал «Секс в большом городе» получит продолжение. Но в новом проекте не будет Саманты Джонс. После запросов фанатов создатели сериала наконец решились ответить на вопрос: куда же подевалась сексуальная Саманта.

Как объяснил главный контент-директор HBO Max Кейси Блойс, Саманта Джонс и другие героини просто перестанут общаться.

– Так же, как в реальной жизни люди вступают в вашу жизнь, люди идут. Дружба угасает, и начинается новая дружба. Поэтому я думаю, что все это очень показательно для реальных этапов, реальных этапов жизни … Они пытаются правдиво рассказать историю о том, как быть женщиной в возрасте 50 лет из Нью-Йорка. Поэтому все должно казаться органическим, и друзей, которые у вас есть, когда вам 30, у вас может не быть, если вам 50, – прокомментировал Кейси Блойс.

По словам Сары Джессики Паркер, актриса Ким Кэтролл и ее персонажа Саманту Джонс никто заменять не будет. В центре событий окажутся лишь Керри, Миранда и Шарлотта. Но при этом инсайдер отметил, что сериал станет «таким же многорассовым и красочным», как и сам город.

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