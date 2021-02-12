Настя Каменских показала свои зимние развлечения с Потапом

Певица с мужем и мамой прокатилась на санках

Одна из самых известных пар украинского шоу-бизнеса Настя Каменских и рэпер Потип вспомнили детство и насладились настоящей заснеженной зимой. В свое свободное время влюбленные устроили «покатушки» и выбрались покататься на современных санках. Об этом стало известно из Instagram певицы.

На своей личной странице Настя Каменских опубликовала серию фото, на которых показала, как провела время вместе с мужем Потапом, мамой Лидией и собачкой Мими.

«Люблю снежные горки за то, что после каждого спуска обязательно будет подъем! И самое прекрасное, когда рядом люди, которые всегда с улыбкой будут проходить этот путь вместе с вами », – подписала фото Настя Каменских.

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