Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся в четвертый раз стать родителями

Королевская пара готова к пополнению в семье

Принц Уильям и Кейт Миддлтон наконец-то решились на рождение четвертого ребенка. Герцоги Кембриджские всегда хотели иметь большую семью, поэтому уже начали готовиться к пополнению в семье. По крайней мере об этом сообщили инсайдеры изданию US Weekly.

По информации приближенных к окружению королевской семьи, Кейт Миддлтон и принц Уильям всерьез занялись вопросам планирования четвертого малыша.

– Кейт всегда хотела иметь четырех детей, но в период пандемии коронавируса на время отказался от этой идеи. Сейчас же, с изобретением вакцины, появился свет в конце тоннеля. А учитывая то, что уже в апреле Джордж и Шарлотта вернутся в школу, Кейт чувствует, что полностью готова к новой беременности, – отмечают инсайдеры.

Фото: Getty Images

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