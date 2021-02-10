Поздравления: Принцесса Евгения впервые стала мамой
В королевской семье пополнение
Принцесса Евгения родила первенца. Об этом монархиня сообщила в своем Instagram.
На своей странице в социальной сети принцесса Евгения опубликовала черно-белый снимок, на котором изображены ее рука, рука ее мужа Джексона Бруксбенк и новорожденного сына.
Известно, что малыш появился на свет утром 9 февраля в портлендская больницы. Мама и ее сын чувствуют себя прекрасно и ожидают выпуска домой.
«Принцесса Евгения благополучно родила мальчика. Это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбенк, а также первый внук герцога Йоркского. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо », – сообщается в официальном аккаунте королевской семьи.
Фото: Getty Images
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