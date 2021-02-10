На пальчике актрисы заметили обручальное кольцо

Звезда фильмов о Гарри Поттере Эмма Уотсон выходит замуж. По крайней мере, такие подозрения появились в западных СМИ. Слухи об изменении семейного статуса 30-летней актрисы поползли после того, как ее заметили с обручальным кольцом на пальце.

Как сообщает Daily Mail, Эмму Уотсон и ее бойфренда бизнесмена Лео Робинтона очевидцы заметили в аэропорту, когда пара направлялись в романтический отпуск в Мексику. Там влюбленные планируют отпраздновать День святого Валентина.

Комментариев актриса не дает, поэтому сторонникам остается только ждать официального заявления от пара.

Напомним, что об отношениях Эммы Уотсон и Лео Робинтона заговорили после того, как влюбленных заметили на свидании в Лондоне осенью 2019 года. В течение долгого времени СМИ пытались выяснить имя избранника звезды, но пара предпочла оставить свои отношения в секрете.

Фото: Getty Images

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