Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНастоящий пожар: Тина Кароль поразила фигурой в бра и юбки с экстремальным разрезом (ВИДЕО)

Настоящий пожар: Тина Кароль поразила фигурой в бра и юбки с экстремальным разрезом (ВИДЕО)

Тина Кароль поразила фигурой в бра и юбки с экстремальным разрезом (ВИДЕО)

Украинская певица Тина Кароль любит радовать и интриговать своих фанатов пикантными фото и видео, которыми делится на своей странице в Instagram. Но последний ее пост просто разорвал сеть.

Тина Кароль опубликовала серию снимков с новой фотосессии, которые смонтированы в моушн-видео.

На фотографиях певица позирует в полупрозрачном черном комплекте, состоящем из бра с завязками на талии и юбки с высоким разрезом. На видео артистка лежит на полу, закинув подтянутые ноги на диван. Такую красоту просто нельзя пропустить!

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