Новая украинская музыка: MOLFAR выпустил дебютный сингл «Алхимия»

В мир вышел дебютный сингл нового украинского исполнителя MOLFAR. «Алхимия» – первая ласточка на творческом пути молодого артиста.

MOLFAR – современный музыкальный проект, который исполняет музыку в стиле trap и альтернативный поп с вкраплением чисто украинских мотивов. Этот проект является уникальным на музыкальном украинском рынке и не имеет украинских аналогов.

– Мне очень нравится этот стиль музыки, я его всегда слушал, но хотел привнести в него что то чисто наше, украинское, – рассказывает MOLFAR. – А почему именно MOLFAR? Потому, что я себя так чувствую внутри, чувствую связь с природой и то, что могу изменить мир к лучшему своей музыкой. Хочу, чтобы моя музыка лечила сердце и душу, и говорила о любви.»

Трек «Алхимия», как и другие свои композиции, которые в скором времени планирует выпустить MOLFAR записаны на столичной студии «ISTOK». Дебютный релиз музыканта рассказывает о глубинных чувствах, о той самой сверхъестественной «химии», которая происходит между двумя людьми, между двумя душами, которые являются родственными.

«Ахимия – это песня про поиск и осознание того, что часто мы ищем совсем не то, что нам нужно. Но это хорошо, потому что людям свойственно ошибаться, совершать неправильные действия, набираться опыта и в конечном результате приходить к тому, что все это было на благо. О любви говорят глаза! У каждого они свои. Стоит раз в них засмотреться и начинаешь понимать то, что наконец-то ты нашел то, что искал. Потому, что между вами есть алхимия! – рассказывает про композицию «Алхимия» сам MOLFAR.

В тему:

В ритме танца: Селена Гомес выпустила клип на новый испаноязычный трек Baila Conmigo

Настоящий пожар: Тина Кароль поразила фигурой в бра и юбки с экстремальным разрезом (ВИДЕО)