«Музыка не имеет границ»: Артем Пивоваров презентовал первый сингл на французском языке

Украинский артист и саундпродюсер представил свой хит «Дежавю» на французской языке. Этот сингл будет доступен для скачивания во всем мире под именем Pivovarov.

– Pivovarov — это поиск и открытие новых возможностей творчества и музыки. Проект, в рамках которого мы хотим показать, что музыка не знает границ, – поделился Артем Пивоваров.

Первым синглом на французском языке стал хит «Дежавю». Впервые часть этого трека прозвучала в тематическом видео во французском стиле, которое было посвящено 8 миллионов просмотров на клипе/сплите «Дежавю/Позови». Сейчас эта видеоработа уже собрала 16 миллионов просмотров.

В основе лирик видео, которое вышло вместе с треком, лежит сам клип артиста, построенный на цикличности движения танцоров и барабанщиков, что подчеркивает состояние «дежавю».

– После выхода тематического видео во французском стиле, мы начали получать много позитивных комментариев не только от наших стихийных слушателей, но и от франко-говорящего населения. Они писали о том, что им нравится песня и они удивлены, что не слышат акцента, учитывая тот факт, что артист из СНГ. Мне приятно осознавать то, что музыка не имеет границ. Мне нравятся эксперименты. Я вижу в этом развитие себя и музыки в целом. Поэтому, мы с командой приняли решение привлечь преподавателя для помощи в переводе, адаптации текста и занятий для улучшения произношения, чтобы написать полную версию песни. Если моя музыка откликнется в сердцах слушателей из других стран и континентов – я буду счастлив делиться ею и дальше, – рассказал артист.

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