Елизавета II ищет менеджера социальных сетей

Идеальное знание английского для вакансии – маст

На сайте Букингемского дворца опубликовали новую вакансию в команду королевы Елизаветы. Правительница Великобритании ищет старшего помощника по коммуникациям.

Как описано в вакансии, в обязанности будет входить работа с социальными сетями. От будущего кандидата требуют высшее образование, опыт ведения сайтов или соцсетей, навыки работы с фото и видео, копирайтинга и SMM.

«Умение брать на себя новые испытания и гордость за работу в самом сердце всемирно известной институты – вот, что отличает работу в королевском дворце от любой другой», – говорит описание вакансии на сайте.

Королевский сммщик будет получать зарплату в размере 27 000 фунтов стерлингов в год и премии. А работать при этом придется всего 37,5-часов в. неделю.

Фото: Getty Images

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