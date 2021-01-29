Оформляй визу: Елизавета II ищет менеджера социальных сетей
Идеальное знание английского для вакансии – маст
На сайте Букингемского дворца опубликовали новую вакансию в команду королевы Елизаветы. Правительница Великобритании ищет старшего помощника по коммуникациям.
Как описано в вакансии, в обязанности будет входить работа с социальными сетями. От будущего кандидата требуют высшее образование, опыт ведения сайтов или соцсетей, навыки работы с фото и видео, копирайтинга и SMM.
«Умение брать на себя новые испытания и гордость за работу в самом сердце всемирно известной институты – вот, что отличает работу в королевском дворце от любой другой», – говорит описание вакансии на сайте.
Королевский сммщик будет получать зарплату в размере 27 000 фунтов стерлингов в год и премии. А работать при этом придется всего 37,5-часов в. неделю.
Фото: Getty Images
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