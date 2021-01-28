Роберт Родригес перезапустит фильм «Дети шпионов»

Режиссер сам пишет сценарий будущей картины

Создатель популярной франшизы «Дети шпионов» Роберт Родригес решил пополнить ее еще одним фильмом-перезапуском. Об этом пишет издание Deadline.

Уже известно, что производством займется студия Skydance Media. А сам Роберт Родригес выступит не только режиссером, но и сценаристом фильма.

Подробности сюжета пока не раскрывают. Но ясно одно – в центре внимания окажется «мультикультурное» семья. Каст кинокартины еще не объявили.

Напомним, премьера первого фильма «Дети шпионов», в котором сыграли Карла Гуджино и Антонио Бандерас, состоялась в 2001 году. Картина повествует о том, как дети двух супершпионов должны спасти родителей, которых похитил вор.

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