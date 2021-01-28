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Роберт Родригес перезапустит фильм «Дети шпионов»

Роберт Родригес перезапустит фильм Дети шпионов

Режиссер сам пишет сценарий будущей картины

Создатель популярной франшизы «Дети шпионов» Роберт Родригес решил пополнить ее еще одним фильмом-перезапуском. Об этом пишет издание Deadline.

Уже известно, что производством займется студия Skydance Media. А сам Роберт Родригес выступит не только режиссером, но и сценаристом фильма.

Подробности сюжета пока не раскрывают. Но ясно одно – в центре внимания окажется «мультикультурное» семья. Каст кинокартины еще не объявили.

Напомним, премьера первого фильма «Дети шпионов», в котором сыграли Карла Гуджино и Антонио Бандерас, состоялась в 2001 году. Картина повествует о том, как дети двух супершпионов должны спасти родителей, которых похитил вор.

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