Подписываемся: 22-летний студент в Tik Tok показывает уникальную коллекцию звездных костюмов

Истинные поклонники моды часто становятся лучшими коллекционерами. Будь то шкаф, полный Balenciaga, архивный Жан-Поль Готье или редкие винтажные вещи, преданные поклонники мира моды могут, основывая на собственных вкусах, превратить их в профессиональный вид спорта, неустанно рыская по Интернету или винтажным магазинам в поисках вещей со своими любимыми этикетками. Но в 22-летний Лэндон Аннони в своем Tik Tok вывел азарт модной охоты на еще более сложный уровень. Он коллекционирует культовые, единственные в своем роде сценические костюмы, которые носили Леди Гага, Бейонсе, Принц, Стиви Никс и многие другие артисты.

22-летний студент колледжа, который на последнем семестре в Университете штата Пенсильвания изучает бизнес, использует Tik Tok, чтобы показать свой обширный архив сценической одежды, включая шифоновые топы, которые носила певица Стиви Никс в 1970-х годах, и солнцезащитные очки, которые надевал Prince в клипе «Purple Rain», и даже браслет, которым Леди Гага дополнила свое печально известное платье из сырого мяса на VMA 2010.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Landon Angelo A. (@landonangeloofficial)

Лэндон присоединился к Tik Tok только в декабре 2020, но сейчас у него уже более 14 000 подписчиков! «Музыка и мода – моя жизнь, – рассказывает Аннони о своем увлечении. – Мне всегда нравилась более старая музыка, хотя мои родители не слушали ее, и я не знаю, откуда у меня такая любовь к ней. Она просто меня манит!»

У меня есть шифоновый топ Стиви Никс, который она носила в 1975 году

Будучи любителем музыки и моды, Аннони начал коллекционировать вещи и аксессуары знаменитостей еще в старшей школе и с тех пор превратил свое хобби в постоянную работу. Иногда он покупает предметы для свой коллекции, часто к нему обращаются стилисты или дизайнеры, которые платят ему за архивирование и хранение костюмов на его складах с климат-контролем, которые расположены как в Калифорнии, так и в Пенсильвании. По его оценкам, на данный момент у него в архиве более 15 000 экспонатов. «Это занимает всё мое время, днем и ночью, – говорит Аннони. – Люди, с которыми я работаю, всегда в разном расписании, они находятся по всему миру».

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Одним из самых ценных своих приобретений юноша считает тот самый топ Стиви Никс:

«У меня есть шифоновый топ Стиви Никс, который она носила в 1975 году. На нем изображены лошади, и он был одет, когда певица впервые присоединилась к Fleetwood Mac. Это была первая вещь, которая появилась в моей коллекции! Он такой нежный, маленький и хрупкий, сделан из очень тонкого шифона и винтажных шарфов. Женщина, от которой я получил его, познакомилась со Стиви на Гавайях в 1975 году. Она была дизайнером, и Стиви попросила ее сделать несколько вещей, которые оказались на внутренней стороне обложки Rumors. Никс надевала этот топ еще во время тура Buckingham Nicks, и это, вероятно, самая первая существующая сценическая одежда Стиви. Вы можете увидеть на YouTube полный концерт Стиви в нем в Capitol Center в 1975 году».

Для всех, кто следит за модой, Tik Tok Аннони – это уникальная возможность погрузится в историю звездных костюмов, рассмотреть детали уникальных раритетных вещей и вдохновиться. Этот именно тот аккаунт, ради которого точно стоит хотя бы изредка посещать эту модную социальную сеть!

По материалам Vogue.com

Фото: @landonangeloofficial