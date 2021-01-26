Новый каналG.spaceШОУМАНИЯНеожиданно: В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон пополнение

Неожиданно: В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон пополнение

В семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон пополнение

Королевская семья получила подарок от родственника

В конце весны прошлого года в семье Кейт Миддлтон и принца Гарри умер их девятилетний пес Лупо. Для монархов это был их верный друг и полноценный член семьи. Все тяжело переживали утрату.

Именно поэтому брат герцогини Кембриджской Джеймс, разводит собак, решил сделать сюрприз королевском супругам. Он подарил им кокер-спаниеля, такой же расцветки, как и ушел любимец семьи.

«Он просто великолепен, вся семья в восторге», – поделился с британской прессой инсайдер.

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