Украинский Bridgerton: в Киеве стартуют съемки нового телесериала (ЭКСКЛЮЗИВ!)
В разгаре подготовка к одному из самых ожидаемых телепроектов сезона!
Первая часть съемок телесериала «Кофе с кардамоном» проходила во Львовской области и в самом Львове. Специально для этого процесса улицы и центр города были полностью «перенесены» в середину XIX века.
Перед следующим этапом съемок актеры полностью погрузились в репетиционный процесс. Ведь важной визуальной частью сериала станут тогдашние балы, к которым сейчас очень активно готовится весь каст «Кофе с кардамоном».
Шоураннер проекта Алена Лавренюк рассказывает об этом процессе подробнее:
– С начала нового года мы буквально каждый день находимся в танцевальном зале и изучаем хореографию, которая была популярна в середине XIX века. Под руководством нашего постановщика хотим максимально точно передать атмосферу бала, которая на самом деле царила во Львове в те времена. Проведя глубокую исследовательскую работу, мы сами были очарованы тем, какие пышные танцевальные вечера проводились тогда в Западной Украине. И мы это воспроизведем и покажем!
Напомним, что «Кофе с кардамоном» – это 10-серийная драматическая история о запретной любви юной девушки к значительно старшему женатому польскому шляхтичу, которая разворачивается в атмосфере Львова XIX столетия, во времена «Весны народов». Основа сюжета взята из романа львовской писательницы Натальи Гурницкой, который стал украинским бестселлером последних лет.
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