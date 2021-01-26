Майли Сайрус выступит на Супербоуле

Звезда станет хейдлайнером шоу

Американская певица Майли Сауйрус выступит на Супербоуле. Селебрити устроит невероятное шоу на финальной игре Национальной футбольной лиги. Об этом стало известно из социальных сетей самой звезды.

Эстафету Супербоула Майли Сайрус принимает от Дженнифер Лопес и Шакиры, которые в том году задали высокую планку своим выступлением. В этом году шоу можно будет увидеть в прямой трансляции в TikTok.

7 февраля Майли Сайрус выступит перед заключительной игрой соревнования. Почетными гостями финала станут 7500 медицинских работников. Таким образом НФЛ надеется хотя бы частично отблагодарить их за героизм, проявленный ими во время пандемии.

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