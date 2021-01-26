HBO снимет сериал о Гарри Поттере

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HBO планирует экранизировать историю о Гарри Поттере. Об этом пишет издание Variety.

В западных СМИ начали распространяться слухи, что HBO и Warner Bros., которая владеет франшизой саги, ведут переговоры по совместному запуску сериала. Но сами компании информацию не подтверждают.

Говорят, что проект находится на ранней стадии разработки и пока не имеет ни режиссеров, ни актерского состава. Также загадкой остается сюжет и временные рамки вселенной Гарри Поттера, в которых будут развиваться события.

Важным моментом остается и то, что HBO и Warner Bros. должны договориться с автором книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она должна одобрить их идею, а потом договориться с медиакорпорацией NBCUniversal, обладающий контракту на трансляцию фильмов и разнообразного контента, связанного с Гарри Поттером.

Фактически, точной информации о сериале о Гарри Поттере нет, но фанаты «Поттерианы» уже в режиме ожидания.

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