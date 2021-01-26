День святого Валентина – отличная возможность организовать романтический ужин под хороший фильм. Лучший вариант – заказать доставку еды, запастись напитками и в обнимку посмотреть что-то душевное. Не знаешь, на чем остановить выбор? Мы подобрали 5 фильмов, которые идеально подойдут для празднования Дня всех влюбленных.

«Звезда родилась»

Именно тогда, когда карьера кантри-музыканта Джексона Мейна катится вниз, он встречает Элли. Эта никому неизвестная, но по-настоящему талантливая певица стремится попасть на большую сцену. Однако продюсеры не воспринимают девушку за ее нестандартную внешность. Джексон хочет помочь Элли и ставит себе задачу – открыть ее публике. На одном из своих концертов он начинает играть песню ее авторства, и этим заставляет девушку выйти на сцену и спеть с ним. После этого между ними вспыхивает страсть, а певческая карьера Элли выходит на новый уровень. Но признание стоит ей слишком дорого ..

«Ла-ла Лэнд»

Иногда судьба выбирает довольно неудобные моменты, чтобы свести людей. Так было и с этими двумя. Они встретились в автомобильном заторе в Лос-Анджелесе, где сконцентрирован весь поток талантов США – от музыкантов до актеров. Миа мечтает стать известной актрисой. Она посещает множество кастингов, но пока ей не удается получить желаемую роль. Поэтому девушка зарабатывает на жизнь, трудясь официанткой в кафе. Себастьян – молодой и перспективный джазовый пианист. Он мечтает стать композитором и открыть свой джаз-клуб. Еще раз судьба сводит этих двух, когда Себастьян теряет работу. Тогда они влюбляются друг в друга и начинают общее дело. Но чем успешнее становится пара, тем хуже их отношения.

«Как женить холостяка»

Линдси и Фрэнк встретились в самолете. Что их туда привело? Экзотическая свадьба: для нее – ее бывшего, а для него – сводного брата. Им не хотелось ни с кем встречаться, тем более, друг с другом. Фрэнк верит в то, что никто никому не предназначен судьбой. А Линдси несмотря на все верит в настоящую любовь. Их некуда было девать, поэтому они и оказались на свадьбе вместе.

«Любовь и другие лекарства»

Джейми – дамский угодник, который работает в фармацевтическом бизнесе. Однажды, втюхивая дежурному врачу препараты, он знакомится с Мэгги. Красавица обратилась к врачу по поводу депрессии. Она страдает от болезни Паркинсона. Джейми ничего об этом не знает и сходится с девушкой ради секса. И дело было вовсе не в отношениях и даже не в сексе, а в том, чтобы на часок-другой перестать быть самим собой. Кажется, что Мэгги живет легко, одним днем, но это не так. Она ищет настоящую любовь. Ее болезнь неизлечима, поэтому девушка пытается оттолкнуть Джейми. Он многого не понимал. Встречал сотни людей. А потом она одна изменила его жизнь. Навсегда.

«Домашнее видео»

Ты помнишь реакцию своего парня, когда он в первый раз увидел тебя голой? А последний? Просто бесит. И как вернуть былую страсть? Снять домашнее видео! Так решили Энни и Джей. Вместо камеры прогрессивная пара использовала планшет. Поэтому их секс-видео через iCloud полетело всем родственникам и друзьям, которым они подарили iPad. Теперь Энни и Джей должны найти их все и забрать до того, как увидят знакомые.

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