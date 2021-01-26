10 интересных фактов о съемках сериала «Сверхъестественное»

Кто еще не знает, с понедельника по пятницу на Новом канале в 8:30 идет культовый сериал «Сверхъестественное», и это отличная возможность для фанов вновь пересмотреть все 15 сезонов любимого проекта, а тем, кто еще не знаком с историей братьев Винчестеров, наконец сделать это! А чтобы еще больше подогреть интерес к просмотру, мы собрали 10 фактов о съемках «Сверхъестественного».

1) Изначально создатели сериала планировали снимать всего три сезона, но из-за его сумасшедшей популярности несколько раз продлевали проект! Самые внимательные зрители даже смогут заметить, какие сезоны, по плану, должны были стать «последними».

2) Когда сериал был только на стадии разработки, весь сюжет должен был разворачиваться не вокруг братьев-охотников за нечистью, а вокруг двух журналистов, собирателей городских легенд. Но когда за дело взялся режиссер и сценарист Эрик Крипке, братья Винчестеры получили именно те образы, в которых мы привыкли их видеть.

3) В третьем сезоне «Сверхъестественного» всего 16 серий, тогда как во всех остальных – по 22. Так получилось из-за забастовки, которую устроили сценаристы. Они требовали повышения зарплат и отказались продолжать работу.

4) Все сайты, которыми пользовались браться на протяжении 15 сезонов, были созданы специально для съемок. Сейчас, если постараться, их можно найти в интернете, но ссылки переведут вас на главную страницу киностудии.

5) В одной из серий был показан настоящий телефонный номер Дина Винчестера. На него можно было даже позвонить и услышать записанный на автоответчик голос актера Дженсена Эклза, исполнившего роль старшего брата.

6) Дженсена Эклза после прослушивания утвердили на роль… Сэма Винчестера. Но после того, как на пробы пришел Джаред Падалеки, было решено отдать ему роль младшего Винчестера, а Джейсену досталась роль Дина. Сложно представить сейчас, что он мог сыграть Сэма, правда?

7) 18 серия пятого сезона «Сверхъестественное» стала 100-ой, юбилейной, и сценаристы оставили в ней отсылку к этому событию. Когда Сэм приходит в мотель к Дину, видно, что номер комнаты, в которой остановился охотник – 100.

8) В пятой серии пятого сезона «Падшие кумиры» Дин встречается с Пэрис Хилтон и признается актрисе, что не досмотрел фильм «Дом восковых фигур». В этот момент можно заметить удивленное лицо Сэма, так как актер Джаред Падалеки, исполнивший его роль, снимался в «Доме восковых фигур» вместе с Пэрис. Такая вот отсылочка!

9) Осторожно, спойлер! Сценаристы «Сверхъестественного» хотели поженить Сэма Винчестера и демоницу Руби. Но неожиданно Джаред Падалеки и Женевьев Кортез, исполнившие роли этих героев, в реальности объявили о своей помолвке! Поэтому авторы сериала решили изменить ход событий, иначе, по их мнению, все выглядело бы уж очень наигранно! Кстати, Свадьбу Джаред и Женевьев сыграли в 2010 году, и сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

10) Вам наверняка было интересно, откуда сценаристы брали тексты для заклинаний! Так вот, например, в качестве изгоняющего заклятия на латыни во многих сериях Винчестеры читают текст первой главы «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря: Gallia est omnis divisa in partes tres…

Напомним, что 2020 году вышел последний, 15 сезон «Сверхъестественного», и история братьев Винчестеров официально закончена. Так что включаем по утра в 8:30 Новый канал и смотрим все 328 серий культового проекта. Это шанс провести 14 104 минуты в компании неугомонных и безумно харизматичных Дина и Сэма, не упустите его!

В тему:

Шок: Джаред Падалеки хотел закончить актерскую карьеру после «Сверхъестественного»