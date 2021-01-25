Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ«Это я»: Звезда «Гарри Поттера» назвал причину, почему не любит просматривать франшизу

«Это я»: Звезда «Гарри Поттера» назвал причину, почему не любит просматривать франшизу

Звезда Гарри Поттера назвал причину, почему не любит просматривать франшизу

Селебрити трудно смотреть фильмы со своим участием

Британский актер Мэттью Льюис, известный за роль Невилла Долгопупс в фильмах о Гарри Поттере, признался, что не любит смотреть франшизу. А все из-за детские комплексы, а не через его еще не такую ​​совершенную актерскую игру.
Основной причиной Мэттью называет свое сходство с персонажем Невилла, а точнее то, что ему не приходилось играть, он был собой. Об этом актер рассказал в интервью The New York Times.

– Мне сложно видеть, что очень много меня самого показано в персонажа. Гораздо легче, когда я могу сыграть свою полную противоположность. Например, офицера полиции в Лондоне или кого-нибудь очень богатого. Иногда мне больно видеть, как много от меня присутствует в Невилл. Когда я смотрю на него, я думаю: «Нет, это не Невилл, это я», – рассказал Мэтью Льюис.

Шутку актер добавил, что хотел бы одолжить из фильмов плащ-неведимку, чтобы только в нем просматривать фильмы о Гарри Поттере. Настолько он стесняется этого образа.

Фото: Getty Images

Читай также:

Сексуальная Рианна в соблазнительном белье покрутила попой на камеру (ВИДЕО)

Никто не угадал бы: Названы наиболее трудолюбивого члена королевской семьи Великобритании

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания