Звезда Гарри Поттера назвал причину, почему не любит просматривать франшизу

Селебрити трудно смотреть фильмы со своим участием

Британский актер Мэттью Льюис, известный за роль Невилла Долгопупс в фильмах о Гарри Поттере, признался, что не любит смотреть франшизу. А все из-за детские комплексы, а не через его еще не такую ​​совершенную актерскую игру.

Основной причиной Мэттью называет свое сходство с персонажем Невилла, а точнее то, что ему не приходилось играть, он был собой. Об этом актер рассказал в интервью The New York Times.

– Мне сложно видеть, что очень много меня самого показано в персонажа. Гораздо легче, когда я могу сыграть свою полную противоположность. Например, офицера полиции в Лондоне или кого-нибудь очень богатого. Иногда мне больно видеть, как много от меня присутствует в Невилл. Когда я смотрю на него, я думаю: «Нет, это не Невилл, это я», – рассказал Мэтью Льюис.

Шутку актер добавил, что хотел бы одолжить из фильмов плащ-неведимку, чтобы только в нем просматривать фильмы о Гарри Поттере. Настолько он стесняется этого образа.

Фото: Getty Images

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