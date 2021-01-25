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Сексуальная аристократия: Сериал «Бриджертон» продлили на второй сезон

Сериал Бриджертон продлили на второй сезон

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Сериал «Бриджертон» продлили на второй сезон! Об этом официально сообщил стриминговий сервис Netflix в своем Twitter и на YouTube.

Ошеломительный успех проекта в 63 миллиона просмотров убедил создателей «Бриджертон» продолжить сериал еще на один сезон. Подробности сюжета пока не разглашаются. Но существует возможность того, что основное внимание достанется не только Дафни и ее мужу герцогу Гастигсону. Хотя аристократическая леди Вислдаун показала свое лицо зрителям, но, скорее всего, основной сплетницей может быть и не пышная Пенелопа Феттерингтон.

Напомним, что сериал «Бриджертон» основан на серии одноименных женских романов Джулии Куинн. Он рассказывает о привилегированном обществе эпохи Регентства в Англии. В центре сюжета богатая и уважаемая семья Бриджертон, которые стремятся выдать замуж старшую дочь – красавицу Дафну. В это время в городе появляется какая-то леди Вислдаун и выпускает брошюру, в которой рассказывает все сплетни и скандалы высшего общества.

Дата выхода сериала «Бриджертон» 2 сезон пока неизвестна.

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