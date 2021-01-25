Сексуальная Рианна в соблазнительном белье покрутила попой на камеру (ВИДЕО)

Селебрити сняла эротический ролик в трусах

Американская певица Рианна показала свою невероятную фигуру в одном белье. В своем Instagram звезда опубликовала соблазнительное видео, на котором появилась только в черном комплекте, который выгодно подчеркнул формы девушки. Таким образом Рианна привлекла внимание к коллекции белья своего бренда Savage x Fenty.

На сексуальном видео 32-летняя звезда танцует под ритмичный бит в своей спальне. Воняет одета в черный полупрозрачный комплект белья, состоящий из бюстгальтера, перчатки и необычного низу в виде шортиков, которые зашнуровуються на попе. На соблазнительных кадрах 32-летняя селебрити танцует перед объективом камеры в ретро-образе с короткой стрижкой.

Рианна кайфует от себя и не стесняется своего тела. А потому с удовольствием демонстрирует свое декольте и трясет ягодицами на камеру.

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