Никто не угадал бы: Названы наиболее трудолюбивого члена королевской семьи Великобритании
Именно эта королевская особа выполняла свои обязанности всего в 2020 году
В Великобритании назвали наиболее трудолюбивого члена монаршей семьи за последний год. Эксперты провели исследования и выяснили, кто стал трудолюбивым в семье Виндзоров. Неожиданно, но больше 2020 года свои королевские обязанности выполняла 70-летняя принцесса Анна – единственная дочь королевы Елизаветы II. Она 145 дней посвятила своим обязанностям и успела нанести 148 официальных визитов.
На втором месте в рейтинге самых работоспособным членов королевской семьи за 202 год оказался принц Чарльз с 141 отработанным днем и 146 мероприятиями. А на третье место заняла сама королева Елизавета II. Монархиня занималась делами своей страны в течение 130 дней, посетив 136 мероприятий.
А вот принц Уильям и Кейт Миддлтон, которых, казалось, мы видели чаще, оказались всего на пятом и восьмом месте соответственно.
Фото: Getty Images
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