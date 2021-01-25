Кира Найтли откажется от сексуальных сцен, которые снимают мужчины



Звезда хочет изменить отношение женщин к собственному телу

Голливудская актриса Кира Найтли откажется от участия в сексуальных сценах, которые снимают режисериы-мужчины. Об этом она рассказала в подкасте Chanel Connects.

Таким образом селебрити выступает против «мужского взгляда» в искусстве. Под этим термином подразумевается изображение мира с точки зрения гетеросексуального мужчины, против которого выступают феминистки.

Кира Найтли считает, что режиссеры часто снимают «ужасные сексуальные сцены, где все смазанные маслом и стонут», чтобы кто-то в фильмах имел привлекательный вид. «Я не заинтересована в этом», – сказала она.

Но актриса также подчеркнула, что она не имеет ничего против сексуальных сцен с ее участием в кинокартинах целом. Звезда только считает, что именно женщины-режиссеры могут подлиннее показать такие сцены, рассказывать о материнстве и принятия своего тела.

«У меня нет абсолютного запрета, но вроде как есть запрет на подобную работу с мужчинами», – отметила Найтли.

Фото: Getty Images

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