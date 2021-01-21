Новый каналG.spaceШОУМАНИЯВместо Джонни Деппа: Тимоти Шаламе и Том Холланд могут сыграть юного Вилли Вонка

Вместо Джонни Деппа: Тимоти Шаламе и Том Холланд могут сыграть юного Вилли Вонка

Тимоти Шала и Том Холланд могут сыграть юного Вилли Вонка

Фильм о герое известной сказки получил приквел

Известные актеры Тимоти Шаламе и Том Холланд могут сыграть юного Вилли Вонка в новом фильме от Warner Bros. Об этом пишет издание Deadline.

Тимоти Шала и Том Холланд могут сыграть юного Вилли Вонка

Ранее роль Вилли Вонки выполняли Джин Уайлдер в картине «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», а также Джонни Депп в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». А в новом проекте студия Warner Bros. хочет рассказать о ранних годах Вилли Вонки. Подробности сюжета пока не разглашаются.

Известно, что новый фильм о Вилли Вонка получится 17 марта 2023.

Фото: Getty Images

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