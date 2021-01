Jerry Heil (Яна Шемаева): досье на звезду (биография, личная жизнь, интересные факты)

Сегодня певицу Jerry Heil знает практически каждый! Юная девушка, покорившая публику хитом «ОХРАНА_ОТМЕНА», своей открытостью и любовью к пандам, частый гость на ТВ-шоу, ее песни заслушивают до дыр миллионы, а на концерты билеты разлетаются за несколько дней. Но немногие помнят, как начиналась карьера исполнительницы, и какой длинный путь она прошла, прежде чем добиться ошеломительного успеха.

Детство и семья

Яна Шемаева (настоящее имя Jerry Heil, прим.ред.) родилась 21 октября 1995 года в городе Васильков в Киевской области. С детства занималась музыкой, с 3 до 15 лет посещала музыкальную школу, а потом поступила в Киевский институт музыки имени Рейнгольда Глиера на отделение хорового дирижирования и в Национальную музыкальную академию Украины имени Петра Чайковского.

Отец – Александр Шемаев, и мать – Людмила Шемаева занимаются торговлей. В детстве Яна и ее младший брат Денис помогали родителям на рынке. Певица часто вспоминает то время, когда она помогала родителям продавать мясо и сало, которое ее отец разделывал прямо на их заднем дворе, и именно это подтолкнуло ее к решению полностью отказаться от мяса. Яна – сыроед, а свое самой вредной привычкой называет любовь к кофе.

По словам самой девушки, ее родители – полные противоположности: папа – экстраверт, а мама, наоборот, очень скромная. В Яне удивительным образом сочетаются черты обоих родителей, но иногда это мешает ей справиться с определенными ситуациями.

После ухода из музыкального училища Яна страдала от панических атак. Родители очень остро восприняли ее решение взять академотпуск, и это вызвало у 15-летней девушки настоящую истерику. Она часто акцентирует внимание на том, что больше всего боится не оправдать ожидания близких. Поэтому «комплекс отличницы» сопровождает ее еще со школы, когда девушка переписывала по несколько раз целые тетради, если не получалось всё сделать идеально с первой попытки.

Начало карьеры

В 16 лет Яна твердо решила поделиться своим вокалом с миром и выложила на YouТube свое первое видео. Это был кавер на песню «Somewhere Only We Know» группы «Keane», который девушка исполнила под минусовку, играющую на фоне. С 2012 года Яна начала активно снимать видео, где перепевала песни известных украинских и западных исполнителей: «Океан Ельзи», «The Hardkiss», «Twenty One Pilots», «Kodaline» и других. Так начался ее путь к успеху.

В 2017 году Jerry Heil выпустила свой первый альбом «Де мій дім», который был издан на лейбле Vidlik Records, основанном Евгением Филатовым и Натой Жижченко. Дебютный мини-альбом состоял из 4-х песен: «Де мій дім», «Постіль», «Небо» та «Надія».

В августе 2018 года Яна столкнулась с серьезными проблемами: компания «Комп Мюзик Паблишинг» (лицензиат Universal Music Publishing Group в Украине) пригрозила пожаловаться на YouTube-канал Jerry Heil за неправомерное использование авторских прав, так как у исполнительницы не было разрешения на публикацию кавер-версии трека «Believer» группы «Imagine Dragons». В итоге видеолейбл AIR Music, партнёром которого является Jerry Heil, заключил соглашение на выгодных условиях.

В том же 2018 году девушка попала на «Х-Фактор», исполнив попурри из песен Олега Винника. Правда, пройдя в тренировочный лагерь, Jerry Heil покинула проект после первого же испытания. Но это не остановило певицу – буквально через несколько дней она представила сингл «Кава», а в ноябре выпустила первый клип на трек «Постiль», в котором снялся Дима Топоринский, участник «Топ-модели по-украински».

Карьерный скачок

Настоящий успех к Яне пришел после выпуска песни «ОХРАНА_ОТМЄНА», которая просто взорвала все чарты и звучала из каждого «утюга». Многие только после этого трека узнали настоящее имя исполнительницы :). Поспособствовали распространению трека и Настя Каменских с Верой Брежневой, которые поделились лирик-видео на своих страничках и оставили позитивные отзывы о работе начинающей артистки.

После «ОХРАНА_ОТМЄНА» Яна стала выдавать хиты один за одним, и очень скоро выпустила альбом «Я_ЯНА», состоящий из 8-ми треков. В 2019 году состоялся первый сольник исполнительницы в Киеве, билеты на который разлетелись в первые же дни открытия продаж.

В 2019-м Jerry Heil стала финалисткой Нацотбора на «Евровидение-2021» с англоязычной песней «VEGAN». Победить девушке не удалось, но ее фан-аудитория увеличилась в разы и пополнилась поклонниками со всех уголков Европы.

В 2020 году Яна написала саундтрек для проекта «Від пацанки до панянки» на Новом канале – «НЕ_БЕЙБІ», на который совместно с участницами реалити сняла трогательный клип.

А во время карантина выпустила сразу несколько успешных треков и лирик-видео на них, записанных и смонтированных в домашних условиях.

Личная жизнь

О личной жизни Яна рассказывает мало, но в 2020 году сделала откровенное заявление во время «Экзамена с Машей Ефросининой», что у нее до сих пор (на момент интервью девушке было 24 года) ни с одним из ее парней не было сексуальных отношений.

Фото: @thejerryheil

