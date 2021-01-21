Чего ждать от третьего сезона Sex Education? Первые подробности от самого Отиса

Новых сезон обещает быть еще более захватывающим, чем все предыдущие

Все фаны проекта «Половое воспитание» от Netflix с нетерпением ждут продолжения история Отиса Милборна, тем более что финал второго оставил открытую интригу в отношениях Отиса и Мэйв. На днях актер Эйс Баттерфилд, исполнивший главную роль, в интервью The Guardian рассказал, что в новом сезоне героев ждёт временной скачок, так что вся сюжетная линия можно круто измениться и получить неожиданную развязку:

– Со времен захватывающего второго сезона произошел небольшой скачок во времени. Отис вернулся в школу, но у него другие дела. Он немного повзрослел и стал более нахальным. Было забавно изображать его новообретенную харизму. Но не волнуйтесь, он по-прежнему ужасно неловок, – рассказал Эйс.

Отношения Отиса и Мэйв точно займут ключевое место в новом сезоне, но скорей всего, долгожданное признание состоится далеко не в первой серии:

– Да, люди очень сердятся, когда мы их дразним и растягиваем историю, – признает актер. – Их (Отиса и Мэйв, – прим. ред.) отношения продолжают развиваться в третьем сезоне. Мы также выясним, почему Отис вообще занялся секс-терапией. Просто, чтобы быть рядом с Мэйв или он получает удовольствие, помогая людям?

Актер также признался, что во время съемок «Полового воспитания» он ко многому стал относится проще:

– Это шоу лишило меня чувствительности. Я смотрел монтаж, на котором я мастурбирую, в кинотеатрах, где полно людей. Однажды я даже сидел рядом с мамой… Но всё это было не зря, кадры получились красивыми, немного забавными, художественными. По словам моей матери, это было «очень мило».

Известно, что из-за пандемии коронавируса в мире, съемки пришлось переносить с апреля на сентябрь 2020, соответственно и премьера третьего сезона Sex Education состоится в лучшем случае во второй половине 2021. Но официально даты выхода проекта пока нет. Ждём новостей!

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