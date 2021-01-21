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Чего ждать от третьего сезона Sex Education? Первые подробности от самого Отиса

Чего ждать от третьего сезона Sex Education? Первые подробности от самого Отиса

Новых сезон обещает быть еще более захватывающим, чем все предыдущие

Все фаны проекта «Половое воспитание» от Netflix с нетерпением ждут продолжения история Отиса Милборна, тем более что финал второго оставил открытую интригу в отношениях Отиса и Мэйв.  На днях актер Эйс Баттерфилд, исполнивший главную роль, в интервью The Guardian рассказал, что в новом сезоне героев ждёт временной скачок, так что вся сюжетная линия можно круто измениться и получить неожиданную развязку:

– Со времен захватывающего второго сезона произошел небольшой скачок во времени. Отис вернулся в школу, но у него другие дела. Он немного повзрослел и стал более нахальным. Было забавно изображать его новообретенную харизму. Но не волнуйтесь, он по-прежнему ужасно неловок, – рассказал Эйс.

Чего ждать от третьего сезона Sex Education? Первые подробности от самого Отиса

Отношения Отиса и Мэйв точно займут ключевое место в новом сезоне, но скорей всего, долгожданное признание состоится далеко не в первой серии:

– Да, люди очень сердятся, когда мы их дразним и растягиваем историю, – признает актер. – Их (Отиса и Мэйв, – прим. ред.) отношения продолжают развиваться в третьем сезоне. Мы также выясним, почему Отис вообще занялся секс-терапией. Просто, чтобы быть рядом с Мэйв или он получает удовольствие, помогая людям?

Актер также признался, что во время съемок «Полового воспитания» он ко многому стал относится проще:

– Это шоу лишило меня чувствительности. Я смотрел монтаж, на котором я мастурбирую, в кинотеатрах, где полно людей. Однажды я даже сидел рядом с мамой… Но всё это было не зря, кадры получились красивыми, немного забавными, художественными. По словам моей матери, это было «очень мило».

Чего ждать от третьего сезона Sex Education? Первые подробности от самого Отиса

Известно, что из-за пандемии коронавируса в мире, съемки пришлось переносить с апреля на сентябрь 2020, соответственно и премьера третьего сезона Sex Education состоится в лучшем случае во второй половине 2021. Но официально даты выхода проекта пока нет.  Ждём новостей!

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