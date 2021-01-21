Артем Пивоваров выпустил свою игру для смартфона

Звезда перенесет своих поклонников в эпоху 8-битных игр

Украинский певец Артем Пивоваров представил свою первую игру для самртфона. Называется она «Мои Стихи, Твои Ноты». Ее создание приурочено к выходу одноименного дебютного мультфильма.

– В моем wish-листе уже на протяжении многих лет стоял пункт реализации своего собственного мультфильма. И совсем недавно это получилось осуществить, пусть и не в полном, а в короткометражном в сопровождении композиции «Мои Стихи, Твои Ноты». Мне захотелось продолжить эту историю и погрузить всех наших слушателей в детство, напоминая: не смотря на то, что мы взрослеем, очень важно уметь замедляться и просто баловать своего внутреннего ребенка. Поэтому мы создали игру для того, чтобы наши стихийные слушатели могли всегда при желании перенестись в эпоху 8-битных игр, которые выходили на Dandy и Sega и получить приятный флешбэк. Только теперь в мобильном приложении и в доступе под рукой, – поделился Артем Пивоваров.

Во время игры ты станешь одним из маленьких героев анимационной работы «Мои Стихи, Твои Ноты» – колибри, которая старается не попасть в злобные лапы пчел и не упасть в пропасть. Чтобы помочь маленькой птичке пролететь как можно дальше и увидеть прекрасный мир, тебе нужно вовремя нажимать на экран. На тернистом пути периодически будет появляться Артем и добавлять тебе в помощь бонусы.

Игра «Мои Стихи, Твои Ноты» уже доступна для скачивания в Apple Store и Google Play.

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