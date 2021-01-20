Новый каналG.spaceШОУМАНИЯ54-летняя Сальма Хайек показала роскошный бюст в бикини

54-летняя Сальма Хайек показала роскошный бюст в бикини

Сальма Хайек показала роскошный бюст в бикини

Звезда продемонстрировала подтянутую фигуру

Голливудская актриса Сальма Хайек доказывает всем, что даже в 54 лет можно иметь подтянутое и упругое тело, если вести правильный образ жизни и заниматься спортом. Недавно селебрити раз решила привлечь к себе внимание, опубликовав соблазнительные снимки с пляжного отдыха в своем Instagram.

Сальма появилась на фото в черном бикини, гордо демонстрируя свои пышные груди. Кроме декольте Хайек продемонстрировала и стройную фигуру. На снимках актриса сидит в медитативной позе сукхасану и позирует на камеру, сидя в воде.

«Нам нужно сохранять спокойствие», – подписала пост Сальма Хайек.

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