Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМаникюр 2021: зимние мотивы. Выбирай варианты!

Маникюр 2021: зимние мотивы. Выбирай варианты!

Маникюр 2021

Зимой хочется сделать особый маникюр, ведь красивые ноготки с сезонным дизайном гарантированно добавят хорошего настроения. Но какие именно цвета и узоры выбрать? Вариантов много: красные рождественские, голубые с россыпью снежинок, с изображением омелы или визуальным эффектом вязаного пледа. Как это выглядит? Смотрите в фотоподборке.

Маникюр 2021: зимнее мотивы

gspace маникюр модные новости