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Alyona Alyona выборола две награды на Music Moves Europe Talent Awards 2021

Alyona Alyona выборола две награды на Music Moves Europe Talent Awards 2021

И заработала € 15 000 на продвижение своей музыки

В Нидерландах состоялся ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic Noorderslag (ESNS), на котором определяют лучших исполнителей года со всей Европы. Попасть в перечень лауреатов большая удача, а стать победителем – международное признание. Ведь лауреаты премии – это артисты, музыка которых олицетворяет сегодняшнее и будущее звучание Европы.

Среди сотни исполнителей побороться за премию Music Moves Europe Talent Awards 2021, которая прошла в рамках фестиваля, смогли всего лишь 16 артистов. И среди них была украинская рэпер Alyona Alyona! По результатам голосования Алена победила сразу в двух номинациях – стала лауреатом MME Talent Awards 2021 и набрала больше всего голосов в категории Public Choice Award. То есть стала любимицей меломанов.

«Європейська премія Music Moves Europe Talent Awards @mme_awards. Абсолютно всі номінації в моєму житті з’являлися неочікувано. Але завжди було неймовірно приємно. Особливо номінації закордоном. Коли люди не знають твоєї мови, але щиро відчувають твій вайб і намагаються зрозуміти твій меседж – ти розумієш, що робиш музику не дарма, – прокомментировала певица на своей страничке в Instagram. – Головний меседж премії – об’єднувати та просувати європейську культуру. Тисячі претендентів на номінацію докладають зусилля для того, щоб продемонструвати свою творчість перед широким загалом. Із них всього лише 16 стають номінантами. Нагороду отримують 8. І один – приз глядацьких симпатій. Мені надзвичайно приємно, що організатори врахували мою кандидатуру, адже це дало змогу не тільки познайомитись з визнаними виконавцями, але й вкотре представити нашу країну на велику аудиторію. На світлині ви можете побачити тих артистів, яких можна розглянути для поповнення у свою музичну добірку, вони справді круті.
Для мене честь просто бути серед номінантів. Честь – представляти Україну там. Честь – отримати цю нагороду та нагороду глядацьких симпатій!
А також я дякую кожному з вас за віддані голоси, за підтримку, за віру в мене. Ви надзвичайні!!! ❤️❤️❤️
Далі – буде».

Alyona Alyona получила денежный приз в размере 10 000 евро, дополнительно 5000 евро за победу в номинации Public Choice Award и приглашение снять лайв-сессию в студии Deezer в Париже.

Поздравляем и гордимся!

Фото – @alyona.alyona.official

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