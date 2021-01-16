Игра по «Гарри Поттеру» для PlayStation 5 не выйдет в 2021

Поклонники вселенной, созданной Дж. Роулинг, в печали: выход заветной игры перенесли на год. Hogwarts Legacy для новенькой консоли PS5 выйдет аж в 2022.

С чем связан перенос игры, до конца не понятно. Но можно предположить, что студия Avalanche Software, которая занималась ее разработкой, оценив неудачный старт долгожданной Cyberpunk 2077в 2020 году, решили еще больше усовершенствовать своё детище и взяли паузу на доработку. «Создание безупречного опыта для поклонников Волшебного Мира и геймеров для нас – первостепенная задача, поэтому мы даём игре необходимое время», — написали разработчики в своем микроблоге.

Напомним, что Hogwarts Legacy – это ролевая игра с открытым миром, созданная для пользователей PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S. Интересно, что писательница Дж. Роулинг в разработке игры участия не принимала.

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