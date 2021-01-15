Звезда «Гарри Поттера» уходит из кино

Руперт Грин, сыгравший Рона Уизли в серии фильмов о мальчике, который выжил, в интервью Daily Mail объявил, что заканчивает актерскую карьеру

В 2020 году 32-летний актер впервые стал отцом, и, судя по всему, новая роль увлекла его с головой, полностью вытеснив кинематограф из жизни молодого папы. Хотя Руперт и раньше неоднократно признавался, что ему не по вкусу всемирная известность и такое пристальное внимание папарацци.

«Я давно думал о том, чтобы отойти от актерского дела, а когда стал отцом, эти чувства усилились, – откровенное поделился своими переживаниями актер в интервью. – Не поймите меня неправильно, мне нравится работать над сериалом «Дом с прислугой» и чувствую себя очень комфортно на телевидении».

На данный момент, если Гринт таки откажется полностью от съемок, его последним проектом станет сериал «Дом с прислугой», стартовавший в 2019 году.

Фото: Getty Images

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