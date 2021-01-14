Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРазмышления о вечном: Сергей Бабкин запустил проект «Квинтэссенция»

Размышления о вечном: Сергей Бабкин запустил проект «Квинтэссенция»

Сергей Бабкин запустил проект Квинтэссенция

Украинский певец и музыкант Сергей Бабкин представил аудио-визуальный проект под интригующим названием «Квинтэссенция».

Проект Сергея Бабкина «Квинтэссенция» – это коллекция авторских стихов, в которых артист размышляет о глубоком, вечное и духовное.

В первом эссе «Мой белый лист» артист рассказывает о первых минутах творчества, которая еще не произошла по факту, на листе, но уже живет в его голове.

Свои стихи-мысли-размышления Сергей Бабкин обещает выпускать ежемесячно.

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