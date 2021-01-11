Международный день «спасибо»: за что благодарна Илона Гвоздева

Хореограф рассказала кому и за что всегда будет благодарна

Сегодня, 11 января, в мире отмечают Международный день «спасибо». Таким праздником ООН и ЮНЕСКО решили увековечить показать миру, как важно быть отзывчивым, добрым и вежливым.

Известная украинская хореограф Илона Гвоздева считает, что «спасибо» – это то слово, которое должно звучать чаще. Ведь оно показывает отношение человека ко всему.

Поэтому в этот день Илона Гвоздева говорит огромное спасибо:

За моих чудесных детей. Это дар свыше, это смысл жизни, это мотивация на всю жизнь. За родителей. Ведь именно они дали мне жизнь, образование, возможности и сделали все, что поспособствовало моему успеху. Свою победу на танцевальном шоу я посвятила отцу. За то, что сцена выбрала меня, и все мои труды не напрасны, что мои танцы стали для меня не только хобби, работой, но и смыслом жизни. Моим зрителям и людям, для которых моя творческая и личная жизнь стала примером, мотивацией, вдохновением. Без вас не было бы той Илоны, которую вы видите сейчас. Мои зрители отчасти причастны к моему успеху. Низкий вам поклон и спасибо. Надеюсь, дальше не разочаровывать их. Всем моим учителям, которые вложили в меня свои знания, опыт, навыки и смогли влюбить меня в профессию хореографа, в танцевальное искусство, воспитали во мне замечательные черты характера и профессионализм. Благодарна им за труды и душу, вложенные в меня. Я надеюсь, что все не зря, и я оправдала их надежды.

Будьте добрее и всегда говорите «спасибо»!

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