Новогодние фильмы: подборка семейных фильмов для новогоднего настроения

Новогодние фильмы для всей семьи – вот, что сможет классно поднять настроение, когда зима забыла о снеге. Именно поэтому накануне праздников Новый канал объявляет неделю семейных фильмов и мультфильмов! Окунись в атмосферу детских шалостей и веселья вместе с нами. Просто сейчас выбирай, какие фильмы хочешь посмотреть, и не забудь включить Новый канал в нужное время! Мы точно знаем, что посмотреть для новогоднего настроения!

«Ну что, приехали»

Когда на Новом: 5 января, 19:00

Холостяк Ник Персонс знакомится с одинокой мамой двоих детей Сюзанной. Дочь Линдси и сын Кевин против этих отношений. Они уверены, что существует только один идеальный мужчина для их мамы – и это их папа, которого они не видели много лет.

Как-то Сюзанне нужно поехать в командировку в Ванкувер, а детей оставить не с кем. Горе-папаша отмазался, имея теперь другую семью. Ник не упускает возможности помочь и предлагает перевезти детей самолетом из Портленда в Ванкувер, несмотря на то, что они раздражают его. Линдси и Кевин пытаются сделать поездку для Ника настолько кошмарной, насколько возможно.

Сначала через Линдси и Кевина их всех не пускают на самолет, поэтому они вынуждены ехать поездом. Но когда Ник садится на поезд, то вдруг понимает, что детей нет. Ник бежит в заднюю часть поезда, чтобы догнать малышей, которые пытаются убежать. Нику приходится спрыгнуть с поезда вслед за детьми. Теперь им приходится ехать в Ванкувер машиной Ника.

«Ну что, приехали: Ремонт»

Когда на Новом: 5 января, 21:00

Ник и Сюзанна поженились! Они ждут пополнения, а потому оставаться в маленькой квартире в городе – не вариант. Семья решает переехать в загородный дом. Но приобретя его, оказалось, что это полная развалюха. Теперь семье вместе нужно привести дом в нормальное состояние. Стартует ремонт! Как новоиспеченная семья справится с таким вызовом?

«Северный полюс»

Когда на Новом: 6 января, 23:20

Северный полюс – место, где расположен волшебный дом Санта Клауса и Миссис Клаус. С годами оно превратилось в огромный город, который питается от магии праздничного счастья во всем мире. Но в последнее время люди стали настолько заняты, чтобы наслаждаться праздничным время вместе, поэтому город переживает проблемы. Кто может помочь сохранить заветные традиции Рождества? Маленький мальчик Кевин может спасти магию праздника, если ему удастся убедить свою маму Челси снова открыть магию сезона. С небольшим дополнительной помощью волшебного учителя Райана, таинственной девушки, похожей на эльфов, Клементин и евангельской певицы по имени Джозефина, Кевин решает привлечь маму к развлечениям и доказать, что одним маленьким голосом может изменить сердца многих.

«Северный полюс: открыт на Рождество»

Когда на Новом: 7 января, 23:20

Успешная женщина Маккензи Уоррен узнает, что тетушка оставила ей в наследство целый отель. Он расположен в тихом, спокойном и мирном городке. Несмотря на то, что Маккензи реализовала себя в жизни, она не собирается упускать такой шанс и, несмотря на рождественские праздники, отправляется в отель. Оказавшись на месте, ее захватывает волна теплых ностальгических воспоминаний. Маккензи помнит, как проводила здесь время в детстве, как веселилась и наслаждалась жизнью.

Забыв о работе, она мечтает остаться здесь, чтобы вспомнить то чувство искренней радости. И все бы ничего, но у нее уже есть работа. И теперь Маккензи должна решить, что делать, – довести дом до ума и продать по хорошей цене или полностью пересмотреть свои взгляды на жизнь. И если она вскоре не сделает выбор, то может потерять все перспективы.

«Богатенький Ричи»

Когда на Новом: 10 января, 21:00

Ричи Рич – сын богатых родителей, состояние которых оценивается в 70 млрд долларов. Он имеет все, что только пожелает, кроме друзей. Как-то во время одной из своих прогулок по городу Ричи познакомился с обычными детьми с улицы. Они играли в бейсбол и Ричи попросился поиграть с ними. Ему удалось поразить всех своей игрой, и пригласил детей к себе в гости. По приглашению английской королевы его родители полетели в Англии, а Ричи остался, чтобы поиграть с друзьями. На следующий день мальчик узнает, что самолет его родителей взорвали, а мама с папой пропали без вести. Теперь Ричи должен взять на себя управление семейной империей.

«Рататуй»

Когда на Новом: 7 января, 18:50

Крыс Реми живет на чердаке. У него есть особенность – очень тонкое обоняние и чувство вкуса. Телепередача лучшего повара Франции Огюста Гюсто открывает перед ним мир кулинарии. Он мечтает стать настоящим шеф-поваром, но у его отца – важака стаи, это не вызывает одобрения. Отец ненавидит все, что связано с людьми. Однажды, оказывается в Париже у ресторана известного Гюсто. Он проникает на кухню, где его находит уборщик Лингвини. Они начинают совместно работать, крыса помогает Лингвини готовить блюда, управляя его действиями сидя у него на голове и дергая за волосы.

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