Крис Эванс трогательно поздравил фанов с Новым годом

39-летний актер, знаменитый своей ролью Капитана Америки в серии фильмов Marvel, в сторис в Instagram поделился видео, на котором он играет на пианино на фоне елки

Милое видео сразу же разлетелось по всем фан-страничкам Криса Эванса, и, хотя сторис с официальном профиле актера уже нельзя посмотреть, поклонники сохранили ролик в своих лентах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christopher Robert Evans ???????? (@cevansbrazil)

Актер дополнил короткое видео поздравлениями с Рождеством и Новым годом и пожелал, чтобы 2021 был счастливым и здоровым. Актуально, не правда ли?

Кстати, это не впервые Крис Эванс демонстрирует свой талант игры на пианино! Ко Дню благодарения, например, актер исполнил в Instagram произведение современного итальянского композитора — Фабрицио Патерлини! Не зря говорят, талантливый человек талантлив во всем!

Фото: Getty Images

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