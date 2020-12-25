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Первая леди запустила новогодний проект «Удивительная открытка»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской создан новогодний проект «Удивительная открытка». По замыслу он призван популяризировать творчество украинских художников и дать возможность украинцам поздравить друг друга с праздниками с помощью  персональной открытки.

– Каждый год украинцы присылают множество онлайн-открыток, чтобы поздравить друг друга с праздниками. В этом году мы решили создать свои украинские удивительные открытки, которыми можно поздравить близких людей и знакомых, – рассказала Елена Зеленская.

По словам первой леди Украины, для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским традициям украинцев.

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Виктория Процив, «Свята вечеря»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Катерина Лукащук, «Вертеп»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Игорь Ропяник, «Різдво в Карпатах»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Людмила Тафийчук, «Щедрий вечір, добрий вечір»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Людмила Тафийчук, «Різдвяний вечір»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

София Панчишин, «Колядоньки»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Левко Микитич, «Різдвяна містерія»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Роман и Надежда Федини, «Різдво. Три празники»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Тарас Данилич, «Турянські коляди»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Наталия Курий, «Колядник»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Олег Шупляк, «Різдвяний дідух»

Первая леди запустила новогодний проект Удивительная открытка

Оксана Збруцкая, «Народження Сонця. Прославлення»

– Каждую из этих картин мы оживили с помощью анимации. Так родились наши открытки, которые объединили украинские традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев – друг с другом», – отметила супруга Президента.

Этот проект существует в двух форматах – онлайн и офлайн. Чтобы отправить открытку диджитал-каналами (через мессенджеры или соцсети), нужно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать вариант, указать имя адресата, написать пожелания и отправить.

Также можно отправить привычную печатную открытку через Укрпочту. С перечнем 28 отделений, вовлеченных в проект, можно ознакомиться на сайте Укрпочты.

Этот проект реализован при поддержке телеканала СТБ, Укрпочты и Green Penguin.

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