Первая леди запустила новогодний проект «Удивительная открытка»

По инициативе первой леди Украины Елены Зеленской создан новогодний проект «Удивительная открытка». По замыслу он призван популяризировать творчество украинских художников и дать возможность украинцам поздравить друг друга с праздниками с помощью персональной открытки.

– Каждый год украинцы присылают множество онлайн-открыток, чтобы поздравить друг друга с праздниками. В этом году мы решили создать свои украинские удивительные открытки, которыми можно поздравить близких людей и знакомых, – рассказала Елена Зеленская.

По словам первой леди Украины, для реализации идеи украинские художники предоставили 12 своих картин, посвященных новогодним и рождественским традициям украинцев.

Виктория Процив, «Свята вечеря»

Катерина Лукащук, «Вертеп»

Игорь Ропяник, «Різдво в Карпатах»

Людмила Тафийчук, «Щедрий вечір, добрий вечір»

Людмила Тафийчук, «Різдвяний вечір»

София Панчишин, «Колядоньки»

Левко Микитич, «Різдвяна містерія»

Роман и Надежда Федини, «Різдво. Три празники»

Тарас Данилич, «Турянські коляди»

Наталия Курий, «Колядник»

Олег Шупляк, «Різдвяний дідух»

Оксана Збруцкая, «Народження Сонця. Прославлення»

– Каждую из этих картин мы оживили с помощью анимации. Так родились наши открытки, которые объединили украинские традиции с искусством, современные технологии с древними символами, а украинцев – друг с другом», – отметила супруга Президента.

Этот проект существует в двух форматах – онлайн и офлайн. Чтобы отправить открытку диджитал-каналами (через мессенджеры или соцсети), нужно зайти на сайт dyvo-poshtivka.com.ua, выбрать вариант, указать имя адресата, написать пожелания и отправить.

Также можно отправить привычную печатную открытку через Укрпочту. С перечнем 28 отделений, вовлеченных в проект, можно ознакомиться на сайте Укрпочты.

Этот проект реализован при поддержке телеканала СТБ, Укрпочты и Green Penguin.