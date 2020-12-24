В Центре современного искусства M17 открылась выставка

М17 Sculpture Prize – первая в стране профессиональная премия в области трехмерного искусства, основанная Центром М17 вместе с Adamovskiy Foundation в рамках исследовательского направления M17 Sculpture Project. В экспозиции M17 Sculpture Prize: Roots and Pollen, открывшейся 17 декабря, представлены 12 работ от 13 номинантов (11 индивидуальных художников и одного творческого тандема).

– Привлекая к судейству ведущих международных экспертов в этой области, мы даем молодым художникам шанс быть интегрированными в мировой художественный контекст. Номинанты прошли сложный отбор. Жюри пришлось отказать многим достойным участникам, так как в целом нам поступило более 200 конкурсных предложений. Каждая из тех работ, которые представлены сейчас в стенах Центра, заслуживает отдельного внимания. Они приглашают посетителей задуматься над своими корнями, проанализировать окружающие интерьеры и ландшафты и их обусловленность, почувствовать силу единства и многое другое. А мы уже с нетерпением ждем объявления главного победителя, который получит вознаграждение в размере 250 000 гривен, – рассказала Наталья Шпитковська, директор Центра современного искусства М17.

Темой выставки, объединившая все работы, стала «Корни и пыльца». Еще на этапе подачи заявок художники имели порассуждать, чем в современном мире для общества и для них лично является понятие «корни». Где они, корни, в глобализированном мире? Долговечно ли неукорененное? И где спрятаны точки опоры, на которые ориентировано то искусство, которое живет во времени, и его переживает.

Инициативу поддержал фонд Adamovskiy Foundation. Им проспонсирована реализация 10 из 12 работ на выставке.

– У нас в стране есть талантливые молодые художники высокого уровня, их творчество заслуживает того, чтобы быть презентованным в мире. Поэтому Фонд решил поддержать идею создания премии M17 Sculpture Prize, чтобы помочь этим художникам реализовать себя, – прокомментировал Андрей Адамовский, меценат, основатель Adamovskiy Foundation.

Участники выставки – номинанты на получение премии M17 Sculpture Prize: Алексеенко Михаил, Буряник Василиса, Бучацкая Катя, Галкин Даниил, Голдаковский Влад, Грубляк Василий, Дяченко Марта, Кириченко Андрей, Попович Тарас, Тарадина Анна, Шумихин Даниил, а также творческая группа Локатыр Богдан & Журунова Маргарита.

Авторы продемонстрировали широкое разнообразие стилей, техник и материалов. Так, на выставке представлены скульптуры, световые и медиаинсталяции, работы из кортена и керамики, с использованием живого мха и не только.

– Трехмерное искусство сегодня переживает трансформацию. С появлением новых технологий, с изменением представления о мироздании, с тем, как обращаются парадигмы в обществе, меняются и художественные образы и методы художественного высказывания, трансформируются мировые тенденции отражение в искусстве реальности, когда и представления об этой реальности – новые. В Украине сегодня происходит мощный всплеск в развитии изобразительного искусства. Здесь имеют место все возможные процессы, связанные с переосмыслением опыта прошлого и поглощением бесконечных предложений от будущего. Эти процессы являются синтетическими, сочетают многие факторы и дают результат, который стоит исследования и практического воплощения, – дополнила Катерина Рай, куратор M17 Sculpture Project.

Победитель будет выбран по результатам выставки и объявлен в феврале 2021 года.

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