Сергей Бабкин – Твоя любов: артист впервые спел с дочерью. Премьера сингла!

Сегодня артист-душа Сергей Бабкин со своей дочерью Веселиной впервые представил широкой аудитории невероятно красивую дуэтную песню «Твоя любов»

Желание представить песню именно синглом возникло после бурной реакции фанов в социальных сетях – к своему дню рождения артист выложил mood-видео англоязычной песни Because you love с дочкой. Поклонники артиста были в восторге от дуэта и вдохновили артиста записать песню еще и на украинском. Так появилась «Твоя любов».

Сергей поделился, что давно хотел записать песню с дочерью, ведь заметил, как хорошо она поет, еще с раннего детства. Но инициатором написания трека стала сама Веселина:

– Веселина меня спросила: «Папа, а почему в твоем репертуаре нет ни одной англоязычной песни?» – рассказывает Сергей. – Я задумался, ведь для меня они были из разряда невозможного. Я могу немного общаться на английском, но полностью написать песню – нет. И Веселина предложила мне свою помощь – создать ее вместе! Именно дочь стала инициатором написания, и я решился. А после выхода фаны вдохновили выпустить песню еще и на украинском языке. Оба варианта мы писали вместе. Сейчас я просто счастлив, что у нас есть одна песня на двух языках.

Веселина Бабкина призналась: несмотря на то, что она дочь артиста, процесс записи в ее жизни происходил впервые:

– Мне очень понравился процесс записи! Для меня это было впервые. Очень люблю английский, это, пожалуй, любимый предмет в школе, каждый день пою англоязычные песни. И всегда хотела, чтобы и у папы была такая! Спасибо ему за то, что исполнил мою мечту. Теперь у него, а, точнее, у нас есть целых две совместные песни!

Сингл «Твоя любов» артист представит к новогодним и рождественским праздникам!

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