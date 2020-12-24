Новый каналG.spaceШОУМАНИЯРождество по-американски: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку

Рождество по-американски: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали рождественскую открытку

Это не фото, а рисунок

Хотя Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи, но об одной важной традиции они забыть не смогли. Семья герцогов Сассекских разослала свою рождественскую открытку. В ней они пожелали счастливого Рождества и Нового года.

В этом году открытка сделана не в виде семейного фото. Она больше напоминает рисунок акварелью. На нем изображены Меган Маркл, принц Гарри и их сын принц Арчи. Втроем они сидят у игрового домика в саду – в джинсах, с широкими улыбками и в компании своих двух домашних любимцев.

Интересно, что на открытке не показаны снега. А все потому, что семья праздную свое первое Рождество вместе в Лос-Анджелесе, а потому изображают реальное бесснежной Рождество в теплом климате.

Фото: Getty Images

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