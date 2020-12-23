Том Круз закрутил роман с молодой актрисой



Кто она – новая любовь селебрити?

Недавно поползли слухи, что американский актер Том Круз снова завел роман. На этот раз избранницей звезды стала актриса Хейли Этвелл. Девушка на 20 лет моложе своего известного бойфренда!

– Они быстро нашли общий язык, а пандемия сблизила их еще больше. Они встречались после работы и много времени проводили вместе. Хейли была у Тома в его квартире в Лондоне. Они кажутся очень счастливыми, – прокомментировал инсайдер.

Вероятно, пара познакомилась на съемках фильма «Миссия невыполнима 7». Том и Хейли сблизились за время съемок. Для Тома Круза это первые серьезные отношения после развода с Кэти Холмс в 2012 году.

Фото: Getty Images

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