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Оля Полякова запустила акцию по сбору средств для онкобольных детей

Оля Полякова запустила акцию по сбору средств для онкобольных детей

Инициативу певица реализовала совместно с Благотворительным фондом «Краб»

Купив открытку от Оли Поляковой в период с 19 декабря по 7 января, можно помочь маленьким пациентам Национального Института Рака!  На сайте издательства открыток при участии певицы стартовала акция по сбору средств для онкобольных детей. Ее инициатор — «Благотворительный фонд «Краб», который организован родителями, чьи дети лечились в отделении детской онкологии Национального института рака.

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В чем суть: на сайте появилась возможность заказать поздравительные открытки с пожеланиями от Оли Поляковой. Все они лично подписаны певицей. 100 гривен с продажи каждой открытки из лимитированной серии будут перечислены в «Благотворительный фонд помощи онкобольным детям «Краб». Акция продлится в период с 19 декабря по 7 января.

Оля Полякова запустила акцию по сбору средств для онкобольных детей

Эти открытки обладают уникальным дизайном и выполнены из дизайнерских материалов. Пластик на лицевой части позволяет достигнуть 3D-эффекта изображения, а еще они светятся! Каждая открытка оснащена диодной подсветкой — и, благодаря возможности выбрать расцветку (зеленая, красная и синяя), органично впишется в любой интерьер.

Присоединяйтесь к акции по ссылке — и творите добро вместе с Олей Поляковой!

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