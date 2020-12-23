Елена и Дима Коляденко снова вместе!

После 19 лет с момента расставания известный режиссер и продюсер Елена Коляденко и шоумен, певец Дима Коляденко снова воссоединились. 24 декабря в Киевском академическом молодом театре состоится спектакль «Шкаф», и главную роль там сыграет Дима Коляденко.

– Я пригласила Диму в «Шкаф» сыграть особенный образ – героя, который открывает шкаф в начале спектакля, где происходят дальнейшие действия. Как когда-то он открыл для меня дверь в мир искусства и театра, где всему меня научил, – рассказала Елена Коляденко.

Дима вспоминает, как Елена позвонила ему в полвторого ночи и пригласила сыграть роль. И он сразу сказал «Да», даже не дослушав ее. Эксклюзивно для Нового канала Коляденко рассказал, как два хореографа уживались на одной сцене во время репетиций:

– Перед моей премьерой в спектакле «Шкаф» я посещал репетиции Freedom ballet для того, чтобы выучить весь текст хореографии, все мизансцены… и понять энергию всего действия! Конечно, на репетиции присутствовала и Лена. Под ее руководством я учил хореографию, мне помогали хореографы балета Костя Гордиенко и Назар Дидык, да и весь состав!



Должен сказать, что репетиции проходят на высоком уровне, с полной отдачей и дисциплиной! Мне это нравилось всегда! На генеральном прогоне в театре, когда я понял, что уже готов, начал веселить и смешить весь балет! Когда я первый в спектакле выхожу на сцену и открывают шкаф, (до этого вовнутрь шкафа я повесил свою огромную афишу – ШОУ ДИМЫ КОЛЯДЕНКО!) Лена в зале чуть с кресла не упала от смеха! В общем, я расслабился и начал чудить по-хорошему!

– Вы добавляли в свою роль что-то от себя?

– В спектакле «Шкаф» я играю роль, и не одну! Я даже переодеваюсь в женщину! Не буду открывать все секреты, но это очень крутой спектакль, которого нет во всем мире. И хореография и костюмы! Кстати, для меня специально шились костюмы от дизайнера Назара Дидыка! Музыка, стиль, режиссура – Лены Коляденко! 100%-я отдача красивого балета вдохновляет и завораживает мастерством игры и танца. После второго спектакля Лена подошла ко мне и сказала: «Я рада, что пригласила тебя в свой спектакль! И я не ошиблась!» Короче, я вернулся в театр и безумно счастлив!!!

В спектакле будут танцевальные номера, которые вызывают особую теплоту в сердцах Коляденко:

– В финале спектакля «Шкаф» есть номер «Калашников», который я поставила 23 года назад. Это была визитная карточка нашего с Димой балета «Арт-Классик» и он танцевал в этом номере. И когда Дима пришел на репетицию и ни разу не сбился в «Калашникове», он станцевал его полностью. После стольких лет! Это очень трогательно для нас обоих, – добавила Елена Коляденко.

24 декабря Киевском академическом Молодом театре зрители смогут увидеть Диму Коляденко на театральных подмостках в окружении талантливого Freedom Ballet Елены Коляденко. Не пропустите.

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