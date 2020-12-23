Поездка в Америку 2: смотреть официальный трейлер



Поклонники Эдди Мерфи, имеем для вас крутую новость! Amazon Prime снял продолжение культовой комедии девяностых «Поездка в Америку». Сервис уже представил трейлер второй части фильма.

Поездка в Америку 2 – смотреть трейлер онлайн:

Принц Аким вернется в Америку, чтобы найти своего потерянного сына. От своего отца-короля он узнает, что в Квинсе в Нью-Йорке живет мальчик Лавель – его сын, о котором он до этого ничего не знал. Перед собственной коронацией Аким со своим другом котором возвращается в Нью-Йорк, чтобы найти своего наследника.

Как в оригинальном фильме 1988 года, главные роли исполнят Эдди Мерфи и Арсенио Холл. Режиссером комедии стал Крэйг Брюэр.

Премьера фильма «Поездка в Америку 2» состоится уже 5 марта 2021.

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