Поездка в Америку 2: смотреть официальный трейлер

Молодой Эдди Мерфи в трейлере комедии «Поездка в Америку 2»
Поклонники Эдди Мерфи, имеем для вас крутую новость! Amazon Prime снял продолжение культовой комедии девяностых «Поездка в Америку». Сервис уже представил трейлер второй части фильма.
Поездка в Америку 2 – смотреть трейлер онлайн:
Принц Аким вернется в Америку, чтобы найти своего потерянного сына. От своего отца-короля он узнает, что в Квинсе в Нью-Йорке живет мальчик Лавель – его сын, о котором он до этого ничего не знал. Перед собственной коронацией Аким со своим другом котором возвращается в Нью-Йорк, чтобы найти своего наследника.
Как в оригинальном фильме 1988 года, главные роли исполнят Эдди Мерфи и Арсенио Холл. Режиссером комедии стал Крэйг Брюэр.
Премьера фильма «Поездка в Америку 2» состоится уже 5 марта 2021.
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